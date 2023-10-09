Устал ли Запад от войны в Украине и реально ли найти замену помощи США

В последнее время может сложиться впечатление, что на нашем пути к победе добавляется слишком много международных препятствий – то есть тех, которые исходят от дружественных Украине государств и правительств. Например, из США, из Польши, из Словакии.

Насколько серьезны эти сигналы?

Об этом на прошлой неделе, на полях Варшавской конференции по безопасности, мы пообщались с Андреем Загороднюком – бывшим министром обороны, который сохранил прекрасные отношения с партнерами из государств-членов НАТО, чувствует их настроения. К тому же Загороднюк и возглавляемый им Центр оборонных стратегий работают над адвокацией военной помощи ВСУ.

Этот разговор дает ответы на многие важные вопросы, и мы советуем его посмотреть, чтобы лично оценить детали и полутона.

Текстовая версия публикации – в материале Загороднюк: США не верят в скорую победу Украины, потому что ВСУ действуют так, как они не ожидают.

Самый главный новый вызов в оказании помощи Запада для ВСУ – это то, что Украина, её поддержка и будущая победа стали картой, которую разыгрывают на выборах.

Опасность сценария, при котором военная помощь США существенно уменьшится, есть.

Впрочем, даже при негативном сценарии сейчас не представляется, что помощь США может уменьшиться до нуля или до каких-то символических показателей. Она все равно останется значительной, то есть речь будет идти о миллиардах или десятках миллиардов долларов.

А теперь главное: в случае уменьшения помощи США Европа будет неспособна ее перекрыть.

К тому же США не знают, каким образом операционно произойдет наша победа.

Каждый раз, когда мы достигаем значительного успеха, это происходит не так, как они ожидали.

Все помнят стремительное освобождение Харьковщины – а ведь союзники его не прогнозировали. Или совсем недавние события – катастрофа России на Черном море.

Но несмотря на эти примеры, наши союзники до сих пор не видят, как мы сможем достичь окончательной победы.

США не считают, что распад РФ – это реальный сценарий. Уже сейчас очевидно, что у России есть относительно стабильная экономика, которая не пострадала так, как все рассчитывали, и даже есть свободный ресурс (к примеру, Россия готовится серьезно увеличить расходы на оборону).

Но я могу точно сказать, что США сознательно избегают упоминаний о победе Украины.

Вот когда наконец они поймут, что мы будем каждый раз побеждать неожиданным способом – то у них появится вера в нашу победу в обозримой перспективе.

А еще в США действительно очень долго принимают решение о передаче Украине новых наименований вооружений. Причин много. Это и бюрократия, и политические проблемы с выделением средств, и поиск оружия на складах.

Усталость от войны чувствуется, но ее не стоит преувеличивать.

Сейчас она заключается в том, что новости о нас ушли с первых полос. Люди привыкли, что в Украине – война. Но это не значит, что те, кто влияет на решения, не понимают необходимость сохранения помощи Украине.

Причем до недавнего времени ситуация была даже сложнее, потому что многие продвигали идею "переговоров с Россией".

Буквально за последний месяц у наших ключевых партнеров появилось понимание, что переговоры – это утопия.

В целом партнеры за эти более полутора лет начали гораздо лучше понимать Украину, наш контекст. Но видения нашей победы еще нет.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко Загороднюк: США не верят в скорую победу Украины, потому что ВСУ действуют так, как они не ожидают.