ЄС продовжив на три роки санкційний режим через використання хімічної зброї

Рада Європейського Союзу в понеділок продовжила режим санкцій проти розповсюдження й застосування хімічної зброї ще на три роки, до 16 жовтня 2026 року, а також чинні обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб на рік – до 16 жовтня 2024-го.

Про це йдеться в повідомленні Ради ЄС, яке цитує "Європейська правда".

Санкції Євросоюзу щодо заборони хімзброї наразі застосовуються до 25 фізичних та трьох юридичних осіб і передбачають заморожування активів, заборону транзакцій із підсанкційними особами для громадян ЄС та заборону в’їзду й транзиту через ЄС.

Режим санкцій має на меті сприяти зусиллям ЄС з протидії розповсюдженню та використанню хімічної зброї, а також підтримати Конвенцію про заборону розробки, виробництва, накопичення і застосування хімічної зброї та про її знищення.

Нагадаємо, що в межах санкційного режиму проти розповсюдження й застосування хімічної зброї Європейський Союз запровадив два блоки санкцій.

Перший стосується 15 фізичних і двох юридичних осіб із Росії та Сирії, зокрема Центр наукових студій та досліджень у Дамаску, який є ключовим у розробці хімзброї у Сирії, а також російський Державний науково-дослідний інститут органічної хімії і технології, який стоїть за розробкою нервового агента "Новічок".

Другий блок стосується десяти фізичних та однієї юридичної особи, пов'язаних з отруєнням критика Кремля Алєксєя Навального "Новічком" у серпні 2020 року, а також із виробництвом систем доставки хімічної зброї в Сирії.