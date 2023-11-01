Північна Корея закриває низку посольств по всьому світу, в тому числі в Іспанії

Північна Корея готується закрити до десятка посольств, в тому числі в Іспанії, Гонконгу та кількох країнах Африки, що може призвести до закриття майже 25% представництв Пхеньяну по всьому світу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Reuters.

Так, минулого тижня посли країни здійснили "прощальні" візити до лідерів Анголи та Уганди, а місцеві ЗМІ в обох африканських країнах повідомили про закриття посольств Північної Кореї в цих країнах.

І Ангола, і Уганда встановили дружні зв'язки з Північною Кореєю з 1970-х років, підтримуючи військову співпрацю і забезпечуючи рідкісні для КНДР джерела іноземної валюти.

Закриття посольства створило підґрунтя для того, що може стати "одним з найбільших зовнішньополітичних потрясінь країни за останні десятиліття", з наслідками для дипломатичної взаємодії, гуманітарної роботи в ізольованій країні, а також для можливості отримання незаконних доходів, пише Чед О'Керролл, засновник вебсайту NK Pro, присвяченого Північній Кореї.

Більше десятка місій можуть бути закриті, ймовірно, через міжнародні санкції, тенденцію до відсторонення Пхеньяна в усьому світі і ймовірне ослаблення північнокорейської економіки.

Сеульське міністерство об'єднання, яке займається міжкорейськими справами, заявило, що закриття відображає вплив міжнародних санкцій, спрямованих на обмеження фінансування ядерної та ракетної програм Північної Кореї.

"Схоже, що вони йдуть, оскільки їхній бізнес, що приносить іноземну валюту, зазнав невдачі через посилення санкцій з боку міжнародної спільноти, що ускладнює подальше утримання посольств", – йдеться в заяві міністерства.

За даними міністерства, Північна Корея має офіційні відносини зі 159 країнами, але мала 53 дипломатичні місії за кордоном, в тому числі три консульства і три представництва.

Північна Корея також закриє своє посольство в Іспанії, а її місія в Італії буде займатися справами в сусідній країні, повідомило південнокорейське інформаційне агентство Yonhap.

Листування з Компартією Іспанії, опубліковане на сайті партії, свідчить, що північнокорейське посольство повідомило про закриття в листі від 26 жовтня.

Посольство КНДР у Мадриді опинилося в центрі уваги після того, як у 2019 році члени групи, яка прагнула повалення північнокорейського лідера Кім Чен Ина, влаштували вторгнення до дипмісії, під час якого зв'язали співробітників і заткнули їм роти кляпами, а потім вивезли комп'ютери та інші пристрої.

Поліція Іспанії після повідомлення про напад на посольство КНДР у Мадриді провела обшук будівлі, де воно розташоване, і знайшла арсенал зброї.

Пхеньян засудив цей інцидент як "серйозне порушення суверенітету і терористичну атаку" і звинуватив США в тому, що вони не провели ретельного розслідування діяльності групи і відмовилися видати її лідера.