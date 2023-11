Польща закликала негайно зупинити бойові дії в секторі Гази

Глава МЗС Польщі Збігнев Рау закликав Ізраїль та ХАМАС негайно зупинити бойові дії, щоб цивільні могли безпечно залишити сектор Гази.

Про це Рау заявив у середу у своєму акаунті в Twitter, пише "Європейська правда".

"Обидві сторони конфлікту в Газі повинні негайно припинити бойові дії і дозволити цивільному населенню безпечно покинути сектор Гази", – зазначив Рау.

Він додав, що співробітники дипломатичної та консульської служби Польщі і штаб-квартири МЗС докладають усіх зусиль, щоб допомогти полякам, які опинилися в пастці, виїхати із зони бойових дій.

Both parties to the Gaza conflict should immediately cease hostilities and allow civilians to safely leave the Gaza Strip.



The staff of 🇵🇱 diplomatic and consular service and the MFA headquarters are making every effort to help the trapped Poles escape the war zone.



We are…