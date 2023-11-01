Польща закликала негайно зупинити бойові дії в секторі Гази

Глава МЗС Польщі Збігнев Рау закликав Ізраїль та ХАМАС негайно зупинити бойові дії, щоб цивільні могли безпечно залишити сектор Гази.

Про це Рау заявив у середу у своєму акаунті в Twitter, пише "Європейська правда".

"Обидві сторони конфлікту в Газі повинні негайно припинити бойові дії і дозволити цивільному населенню безпечно покинути сектор Гази", – зазначив Рау.

Він додав, що співробітники дипломатичної та консульської служби Польщі і штаб-квартири МЗС докладають усіх зусиль, щоб допомогти полякам, які опинилися в пастці, виїхати із зони бойових дій.

Both parties to the Gaza conflict should immediately cease hostilities and allow civilians to safely leave the Gaza Strip.



The staff of 🇵🇱 diplomatic and consular service and the MFA headquarters are making every effort to help the trapped Poles escape the war zone.



We are… — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) November 1, 2023

Нагадаємо, 1 листопада Міністерство закордонних справ України справ розпочало підготовку до евакуації українців з сектора Гази після того, як влада Єгипту дозволила виїзд іноземців через КПП "Рафах".

Джерело у Єгипті повідомило агентству Reuters, що сьогодні буде дозволено виїхати через КПП до 500 іноземців. Також очікують, що Газу зможуть покинути кілька десятків поранених палестинців.

Угоду про відкриття переходу уклали за посередництва Катару між Єгиптом, Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС, у координації зі Сполученими Штатами.

Ізраїль стверджує, що його наступ у Газі спрямований на знищення інфраструктури ХАМАС, і пообіцяв ліквідувати всю терористичну групу. Однак внаслідок військової операції Ізраїлю загинули вже тисячі цивільних людей у Газі.

Між тим, за даними ЗМІ, США та Ізраїль вивчають декілька варіантів контролю за сектором Гази після того, як ізраїльським силам вдасться витіснити ХАМАС.