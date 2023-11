Польша призвала немедленно остановить боевые действия в секторе Газы

Глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Израиль и ХАМАС немедленно остановить боевые действия, чтобы гражданские могли безопасно покинуть сектор Газы.

Об этом Рау заявил в среду в своем аккаунте в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обе стороны конфликта в Газе должны немедленно прекратить боевые действия и позволить гражданскому населению безопасно покинуть сектор Газы", – отметил Рау.

Он добавил, что сотрудники дипломатической и консульской службы Польши и штаб-квартиры МИД прилагают все усилия, чтобы помочь полякам, оказавшимся в ловушке, выехать из зоны боевых действий.

Both parties to the Gaza conflict should immediately cease hostilities and allow civilians to safely leave the Gaza Strip.



The staff of 🇵🇱 diplomatic and consular service and the MFA headquarters are making every effort to help the trapped Poles escape the war zone.



We are…