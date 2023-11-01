Польша призвала немедленно остановить боевые действия в секторе Газы

Глава МИД Польши Збигнев Рау призвал Израиль и ХАМАС немедленно остановить боевые действия, чтобы гражданские могли безопасно покинуть сектор Газы.

Об этом Рау заявил в среду в своем аккаунте в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Обе стороны конфликта в Газе должны немедленно прекратить боевые действия и позволить гражданскому населению безопасно покинуть сектор Газы", – отметил Рау.

Он добавил, что сотрудники дипломатической и консульской службы Польши и штаб-квартиры МИД прилагают все усилия, чтобы помочь полякам, оказавшимся в ловушке, выехать из зоны боевых действий.

Both parties to the Gaza conflict should immediately cease hostilities and allow civilians to safely leave the Gaza Strip.



The staff of 🇵🇱 diplomatic and consular service and the MFA headquarters are making every effort to help the trapped Poles escape the war zone.



We are… — Zbigniew Rau (@RauZbigniew) November 1, 2023

Напомним, 1 ноября Министерство иностранных дел Украины начало подготовку к эвакуации украинцев из сектора Газы после того, как власти Египта разрешили выезд иностранцев через КПП "Рафах".

Источник в Египте сообщил агентству Reuters, что сегодня будет разрешено выехать через КПП до 500 иностранцев. Также ожидается, что Газу смогут покинуть несколько десятков раненых палестинцев.

Соглашение об открытии перехода заключили при посредничестве Катара между Египтом, Израилем и террористической группировкой ХАМАС, в координации с Соединенными Штатами.

Израиль утверждает, что его наступление в Газе направлено на уничтожение инфраструктуры ХАМАС, и пообещал ликвидировать всю террористическую группу. Однако в результате военной операции Израиля погибли уже тысячи гражданских людей в Газе.

Между тем, по данным СМИ, США и Израиль изучают несколько вариантов контроля за сектором Газы после того, как израильским силам удастся вытеснить ХАМАС.