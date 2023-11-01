Членкиня ультраправої партії Швейцарії пішла у відставку через зв’язки з неонацистами

Очільниця представництва ультраправої Швейцарської народної партії (SVP) в місті Вінтертур на півночі країни Марія Вегелін була змушена піти у відставку після викриття її зв’язків з неонацистським мілітарним угрупованням Junge Tat.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Blick.

Рішення про відставку з посади голови SVP у Вінтертурі, а також депутата міської ради Вегелін оголосила у вівторок увечері на позачерговому з’їзді представництва політсили.

Ще у вересні газета Blick повідомила, що Марія Вегелін, яка брала участь у виборах до Національної ради (нижньої палати парламенту) Швейцарії, залучила до роботи у своїй кампанії двох лідерів неонацистської групи Junge Tat.

Junge Tat допомагала Вегелін із веденням соцмереж і розробкою передвиборних роликів.

З’ясувалось, що двоє представників групи, які допомагали політику SVP, раніше були засуджені за расову дискримінацію й кілька разів арештовані, причому кілька кримінальних проваджень щодо них розслідуються досі.

Після публікації Blick Вегелін стверджувала, що ніколи не чула про Junge Tat і не знала про те, ким є її помічники. Але під тиском громадськості вона ухвалила рішення про відставку, й представництво SVP у Вінтертурі вже обрало її тимчасового наступника.

Нагадаємо, на парламентських виборах у Швейцарії перемогла правопопулістська Швейцарська народна партія (SVP), яка показала один з найкращих результатів в історії політсили.

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