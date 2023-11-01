Член ультраправой партии Швейцарии ушла в отставку из-за связей с неонацистами

Глава представительства ультраправой Швейцарской народной партии (SVP) в городе Винтертур на севере страны Мария Вегелин была вынуждена уйти в отставку после разоблачения ее связей с неонацистской милитарной группировкой Junge Tat.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Blick.

Решение об отставке с должности председателя SVP в Винтертуре, а также депутата городского совета Вегелин объявила во вторник вечером на внеочередном съезде представительства политсилы.

Еще в сентябре газета Blick сообщила, что Мария Вегелин, участвовавшая в выборах в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Швейцарии, привлекла к работе в своей кампании двух лидеров неонацистской группы Junge Tat.

Junge Tat помогала Вегелин с ведением соцсетей и разработкой предвыборных роликов.

Выяснилось, что двое представителей группы, которые помогали политику SVP, ранее были осуждены за расовую дискриминацию и несколько раз арестованы, причем несколько уголовных производств в отношении них расследуются до сих пор.

После публикации Blick Вегелин утверждала, что никогда не слышала о Junge Tat и не знала о том, кем являются ее помощники. Но под давлением общественности она приняла решение об отставке, и представительство SVP в Винтертуре уже выбрало ее временного преемника.

Напомним, на парламентских выборах в Швейцарии победила правопопулистская Швейцарская народная партия (SVP), которая показала один из лучших результатов в истории политсилы.

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