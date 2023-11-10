Посол США переконує Косово, що сербські муніципалітети не матимуть автономії

Посол США в Косові Джеффрі Говеньєр закликав Приштину почати створення Асоціації муніципалітетів із сербською більшістю, щоб розблокувати переговори про нормалізацію відносин з Белградом.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

За його словами, немає жодних причин не рухатися далі в реалізації цього кроку уряду Косова, який побоюється, що така асоціація стане кроком до створення сербської мінідержави з широкою автономією, подібної до Республіки Сербської в Боснії.

США твердо переконані, наголосив американський дипломат, що Асоціація муніципалітетів з сербською більшістю повинна відповідати чинній конституції Косова.

"Вона повинна відповідати рішенню Конституційного суду. Вона не повинна бути додатковим рівнем влади. Не повинно бути ніяких виконавчих органів влади. Я не бачу, як за таких обставин може бути створена автономія", – сказав Говеньєр.

Створення Асоціації було вперше узгоджено в Брюсселі у 2013 році та схвалено в косовському парламенті. Втім, пізніше Конституційний суд Косова визнав його неконституційним, оскільки воно не включало інші етноси та могло спричинити виконавчі повноваження.

Два тижні тому в межах діалогу за сприяння ЄС президент Франції Емманюель Макрон, канцлер Німеччини Олаф Шольц та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні запропонували новий проєкт Асоціації, на який, за словами Говеньєра, прем'єр Косова Альбін Курті дав принципову згоду.

У новому проєкті чітко визначено, що Конституційний суд Косова має вирішити, чи відповідає він конституції.

І Сербія, і Косово заявили, що хочуть вступити в ЄС, але головний дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель заявив, що відмова Белграда та Приштини йти на компроміс ставить під загрозу їхні шанси на членство.

Під час візиту до країн Західних Балкан минулого тижня президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн закликала Косово створити асоціацію міст із сербською більшістю й закликала Сербію до "фактичного визнання" незалежності цієї частково визнаної країни.

Нагадаємо, Приштина та Белград 27 лютого уклали у Північній Македонії Охридську угоду, яка хоч прямо і не вимагає від Сербії визнати незалежність Косова, проте не дозволяє їй виступати проти його вступу до міжнародних організацій, таких як НАТО, ЄС або Рада Європи.

Угода також вимагає від Белграда визнати косовські національні символи, паспорти, дипломи та автомобільні реєстраційні знаки. Натомість Косово має забезпечити належний рівень самоврядування для етнічних сербів у Косові.

За даними ЗМІ, під час переговорів у Брюсселі за посередництва ЄС Сербія та Косово зробили "суттєві кроки" до створення Асоціації сербських муніципалітетів, хоча фінальної згоди ще немає.