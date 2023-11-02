ЗМІ: Сербія і Косово наблизилися до згоди щодо ключових пунктів для нормалізації відносин

Під час переговорів у Брюсселі за посередництва ЄС Сербія та Косово зробили "суттєві кроки" до створення Асоціації сербських муніципалітетів, хоча фінальної згоди ще немає.

Про це повідомляє сербське N1, пише "Європейська правда".

За інформацією видання, обидві сторони погодилися з пропозицією статуту цього об’єднання, але наразі ще продумують формулювання, які будуть прийнятними і для Белграда, і для Приштини.

Крім того, що прем’єр Косова Альбін Курті нібито погодився зі створенням Асоціації сербських муніципалітетів, президент Сербії Александар Вучич погодився з проєктом і дорожньою картою реалізації Охридської угоди, але при цьому вимагає, щоб вона залишалася непідписаною до виборів у Сербії 17 грудня.

Нагадаємо, Приштина та Белград 27 лютого уклали у Північній Македонії Охридську угоду, яка хоч прямо і не вимагає від Сербії визнати незалежність Косова, проте не дозволяє їй виступати проти його вступу до міжнародних організацій, таких як НАТО, ЄС або Рада Європи.

Угода також вимагає від Белграда визнати косовські національні символи, паспорти, дипломи та автомобільні реєстраційні знаки. Натомість Косово має забезпечити належний рівень самоврядування для етнічних сербів у Косові.