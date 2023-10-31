Голова Єврокомісії в Белграді закликала Сербію й Косово до нормалізації відносин

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн учергове закликала Сербію та частково визнане Косово докласти більше зусиль для нормалізації двосторонніх відносин, аби сприяти руху в Європейський Союз.

Про таке вона сказала в межах турне балканськими країнами, перебуваючи у вівторок у Белграді, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Напруга у відносинах між Белградом і Приштиною зросла після подій 24 вересня, коли група озброєних людей напали на косовських поліцейських, убивши одного з них. Косово стверджує, що нападники діяли за вказівкою Сербії.

Фон дер Ляєн заявила, що ті, хто брав участь у сутичках між озброєними сербами й косовською поліцією 24 вересня, "повинні бути притягнуті до відповідальності й постати перед судом".

"Це абсолютно необхідно для того, щоб обидві сторони (Косово й Сербія. – Ред.) могли взаємодіяти і йти шляхом нормалізації", – сказала вона на пресконференції після зустрічі з президентом Сербії Александаром Вучичем.

Очільниця Єврокомісії підкреслила, що ЄС хоче від Белграда схвалення статуту асоціації сербських муніципалітетів, розробленого з метою надання певної автономії районам Косова, де серби становлять більшість, а від Приштини – його втілення в життя.

"Дуже важливо, щоб Сербія почала реалізацію чинних угод і не гаяла на це час", – додала вона.

Вучич своєю чергою заявив, що готовий вжити заходів для нормалізації відносин із Приштиною, зокрема шляхом визнання особистих документів, автомобільних номерів і дипломів, і що Сербія вже виконала свої зобов’язання й чекає на крок Косова зі створення асоціації.

Візит Урсули фон дер Ляєн до Белграда відбувся через кілька днів після того, як лідери Франції, Німеччини та Італії закликали Сербію "де-факто визнати" Косово, яке проголосило незалежність у 2008 році, але яке Белград продовжує вважати своєю провінцією Косово і Метохія.