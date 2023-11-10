Посол США убеждает Косово, что сербские муниципалитеты не будут иметь автономии

Посол США в Косове Джеффри Говеньер призвал Приштину приступить к созданию Ассоциации муниципалитетов с сербским большинством, чтобы разблокировать переговоры о нормализации отношений с Белградом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

По его словам, нет никаких причин не двигаться дальше в реализации этого шага правительства Косова, которое опасается, что такая ассоциация станет шагом к созданию сербского мини-государства с широкой автономией, подобного Республике Сербской в Боснии.

США твердо убеждены, подчеркнул американский дипломат, что Ассоциация муниципалитетов с сербским большинством должна соответствовать действующей конституции Косова.

"Она должна соответствовать решению Конституционного суда. Она не должна быть дополнительным уровнем власти. Не должно быть никаких исполнительных органов власти. Я не вижу, как при таких обстоятельствах может быть создана автономия", – сказал Говеньер.

Создание Ассоциации было впервые согласовано в Брюсселе в 2013 году и одобрено в косовском парламенте. Впрочем, позже Конституционный суд Косова признал его неконституционным, поскольку оно не включало другие этносы.

Две недели назад в рамках диалога при содействии ЕС президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Джорджия Мелони предложили новый проект Ассоциации, на который, по словам Говеньера, премьер Косова Альбин Курти дал принципиальное согласие.

В новом проекте четко определено, что Конституционный суд Косово должен решить, соответствует ли он конституции.

И Сербия, и Косово заявили, что хотят вступить в ЕС, но главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что отказ Белграда и Приштины идти на компромисс ставит под угрозу их шансы на членство.

Во время визита в страны Западных Балкан на прошлой неделе президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала Косово создать ассоциацию городов с сербским большинством и призвала Сербию к "фактическому признанию" независимости этой страны.

Напомним, Приштина и Белград 27 февраля заключили в Северной Македонии Охридское соглашение, которое хоть прямо и не требует от Сербии признать независимость Косова, однако не позволяет ей выступать против его вступления в международные организации, такие как НАТО, ЕС или Совет Европы.

Соглашение также требует от Белграда признать косовские национальные символы, паспорта, дипломы и автомобильные регистрационные знаки. Косово должно обеспечить надлежащий уровень самоуправления для этнических сербов в Косове.

По данным СМИ, во время переговоров в Брюсселе при посредничестве ЕС Сербия и Косово сделали "существенные шаги" к созданию Ассоциации сербских муниципалитетов, хотя финального согласия еще нет.