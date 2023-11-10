Франція передала Молдові партію військової допомоги

До молдовської столиці Кишинева прибула перша партія допомоги від Міністерства збройних сил Франції для армії Молдови.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Молдови.

У переданому пакеті допомоги міститься індивідуальне спорядження, матеріально-технічні засоби, легке піхотне озброєння та боєприпаси.

Це перша партія допомоги від Франції у межах зміцнення обороноздатності Молдови та модернізації Національної армії, зазначили в оборонному відомстві.

Обладнання, призначене для піхотних військ, забезпечить сумісність молдовських військових з арміями Європейського Союзу та НАТО під час спільних навчань та місій.

У вересні заступник генерального секретаря Північноатлантичного Альянсу Мірча Джоане заявив, що НАТО готовий допомогти Молдові в разі, якщо на її територію нападе Росія.

Як відомо, нейтральна Молдова не є членом НАТО, але співпрацює з Альянсом. Молдовські високопосадовці називають вступ країни в ЄС фактором безпеки держави та останнім часом висловлюються про те, що нейтральний статус є недостатнім для захисту Молдови.

Згідно з останнім опитуванням громадської думки, проведеним у серпні серед 1215 громадян, 54% респондентів виступають проти вступу Молдови до НАТО, за – 26,5%.

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