Франция передала Молдове партию военной помощи
Пятница, 10 ноября 2023, 12:46
В молдовскую столицу Кишинев прибыла первая партия помощи от Министерства вооруженных сил Франции для армии Молдовы.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Молдовы.
В переданном пакете помощи содержатся индивидуальное снаряжение, материально-технические средства, легкое пехотное вооружение и боеприпасы.
Это первая партия помощи от Франции в рамках укрепления обороноспособности Молдовы и модернизации Национальной армии, отметили в оборонном ведомстве.
Оборудование, предназначенное для пехотных войск, обеспечит совместимость молдовских военных с армиями Европейского Союза и НАТО во время совместных учений и миссий.
В сентябре заместитель генерального секретаря Североатлантического альянса Мирча Джоанэ заявил, что НАТО готов помочь Молдове в случае, если на ее территорию нападет Россия.
Как известно, нейтральная Молдова не является членом НАТО, но сотрудничает с Альянсом. Молдовские чиновники называют вступление страны ЕС фактором безопасности государства и в последнее время высказываются о том, что нейтральный статус недостаточен для защиты Молдовы.
Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному в августе среди 1215 граждан, 54% респондентов выступают против вступления Молдовы в НАТО, за – 26,5%.
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