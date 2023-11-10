Розвідка Естонії: РФ активно атакує на двох напрямках на Сході і заволоділа ініціативою

Розвідувальний центр Сил оборони Естонії повідомляє, що цього тижня російські окупаційні війська продовжили свої атаки з підвищеною інтенсивністю, основні бої тривали на лінії Авдіївка-Мар'їнка в Донецькій області та лінії Куп'янськ-Сватове в Луганській області.

Дані естонської розвідки наводить ERR, інформує "Європейська правда".

Естонські розвідники зазначають, що російські окупанти в середньому атакували по 64 рази за добу – їм вистачає живої сили і техніки, щоб тримати українські війська під постійною напругою. До сьогодні окупаційні війська РФ заволоділи ініціативою в Луганській і Донецькій областях.

Ділянка фронту поблизу Авдіївки, ймовірно, залишиться точкою, де російські окупанти докладатимуть основних зусиль, вважають в розвідувальному центрі.

Незважаючи на те, що обидві сторони зазнають значних втрат, за останньою інформацією українська оборона тримає удар. Утім, естонська розвідка не відкидає можливості захоплення Авдіївки. Це може статися, якщо ЗС РФ продовжать перекидати на цю ділянку фронту значні сили.

На перебіг бойових дій також впливають вологі погодні умови, які призводять до непрохідності доріг. В естонській розвідці прогнозують, що протягом місяця або двох буде ускладнено пересування важкої техніки і бронемашин до затвердіння ґрунту після морозів.

Ймовірно, що як Збройні сили України, так і російські окупанти намагатимуться посилити свої позиції перед настанням зими, додали у розвідці Естонії.

Раніше генсек НАТО Єнс Столтенберг, говорячи про війну РФ проти України, заявив, що потрібно бути готовими до довгої боротьби.

Перед цим президент Чехії Петр Павел заявляв, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу. Він вважає, що час грає на користь РФ, і що мирні переговори можуть розпочатися наступного року.