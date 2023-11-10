Саміт ЄС-Китай відбудеться 7-8 грудня, Брюссель хоче "відновити взаємодію" з Пекіном

Європейський Союз під час саміту з Китаєм, який має відбутись 7-8 грудня на території КНР, має на меті "відновити взаємодію" з Пекіном із питань, що становлять взаємний інтерес.

Про це в п’ятницю заявив єврокомісар із внутрішнього ринку Тьєррі Бретон, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

Бретон, який був із візитом у Китаї для підготовки зустрічі на високому рівні, описав зустрічі з китайськими колегами як "конструктивні" й "напружені з деяких питань", але додав, що після періоду пандемії "було дуже добре відновити співпрацю".

"На всіх моїх зустрічах... я був дуже відвертим і дуже прямим, позаяк якщо ми хочемо створити взаємність, нові можливості... і відкритий ринок для компаній, торгівлі та інвестицій, ми не повинні ухилятися від складних дискусій", – сказав він.

Єврокомісар додав, що саміт ЄС-Китай торкнеться питання глобальних ланцюгів постачання в нинішніх геополітичних умовах, збалансування двосторонніх відносин, а також взаємодії для вирішення глобальних викликів.

Минулого місяця з візитом у КНР після кількох відтермінувань уперше на цій посаді приїхав високий представник Європейського Союзу з зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель.

Під час візиту Боррель закликав Китай вплинути на Росію для припинення агресії в Україні, а також підтримати українську "формулу миру" для завершення війни.

Як відомо, Європейський Союз намагається залучити Китай до врегулювання війни в Україні, вважаючи, що той має важелі впливу на російське керівництво. Ця ж мета була підтримана лідерами ЄС на останньому саміті в червні.

Між тим, представник Китаю був відсутній на осатанній зустрічі радників лідерів держав щодо української "формули миру", яка відбулась на Мальті.