Саммит ЕС-Китай будет 7-8 декабря, Брюссель хочет "возобновить взаимодействие" с Пекином

Европейский Союз во время саммита с Китаем, который должен состояться 7-8 декабря на территории КНР, имеет целью "восстановить взаимодействие" с Пекином по вопросам, представляющим взаимный интерес.

Об этом в пятницу заявил еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

Бретон, который был с визитом в Китае для подготовки встречи на высоком уровне, описал встречи с китайскими коллегами как "конструктивные" и "напряженные по некоторым вопросам", но добавил, что после периода пандемии "было очень хорошо восстановить сотрудничество".

"На всех моих встречах... я был очень откровенным и очень прямым, так как если мы хотим создать взаимность, новые возможности... и открытый рынок для компаний, торговли и инвестиций, мы не должны уклоняться от сложных дискуссий", – сказал он.

Еврокомиссар добавил, что саммит ЕС-Китай затронет вопросы глобальных цепей поставок в нынешних геополитических условиях, сбалансирования двусторонних отношений, а также взаимодействия для решения глобальных вызовов.

В прошлом месяце с визитом в КНР после нескольких отсрочек впервые в этой должности приехал высокий представитель Европейского Союза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

Во время визита Боррель призвал Китай повлиять на Россию для прекращения агрессии в Украине, а также поддержать украинскую "формулу мира" для завершения войны.

Как известно, Европейский Союз пытается привлечь Китай к урегулированию войны в Украине, считая, что тот имеет рычаги влияния на российское руководство. Эта же цель была поддержана лидерами ЕС на последнем саммите в июне.

Между тем, представитель Китая отсутствовал на осатанной встрече советников лидеров государств по украинской "формуле мира", которая состоялась на Мальте.