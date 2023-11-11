Зеленський: Українці ніколи не втратять вдячності Польщі 

Президент Володимир Зеленський 11 листопада привітав Польщу з Днем незалежності, зазначивши, що партнерство між двома народами робить сильнішою всю Європу.

Привітання Зеленський опублікував у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда",

"Від імені українського народу вітаю президента Польщі та весь польський народ із Днем незалежності Республіки Польща. Бажаю, щоб ваша незалежність була непорушною й вічною", – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що український і польський народи об’єднані спільною метою й цінністю свободи.

"Завжди, коли ми були на одному боці, ми змінювали історію на краще й разом перемагали. Разом ми щонайменше вдвічі сильніші!", – зазначив глава держави.

Він запевнив, що українці "ніколи не втратять вдячності Польщі й завжди цінуватимуть допомогу поляків у найважчий час російської агресії".

"Польський народ допоміг Україні вистояти. Я вдячний за повагу до всіх українців, яких прихистили поляки й відкрили для них свої домівки.

Міцне партнерство між нашими народами – назавжди вільними – робить сильнішими нас і всю нашу Європу!", – підкреслив Зеленський.

Він додав, що Україна й Польща об’єднані волею та "завжди будуть разом". "У ЄС, у НАТО і в усі визначальні моменти нашої спільної історії", – резюмував президент.

Останнім часом стосунки між Україною та Польщею, напередодні польських виборів, охололи через зернову кризу і звинувачення у "невдячності", а в останні дні додалась ще й проблема блокування кордону перевізниками.

Про передвибрче загострення ЄП писала у статті: Невдячність чи принциповість: які помилки зробив Київ у зерновому конфлікті з Польщею.

Очікується, що ближчим часом у Польщі процес зміни влади буде знято з режиму "на паузі", про це читайте у статті: Дональд Туск іде на ротацію.