Украина в понедельник попытается убедить снять блокаду границы с Польшей

Президент Владимир Зеленский 11 ноября поздравил Польшу с Днем независимости, отметив, что партнерство между двумя народами усиливает всю Европу.

Приветствие Зеленский опубликовал в своем Twitter (Х), пишет "Европейская правда",

"От имени украинского народа поздравляю президента Польши и весь польский народ с Днем независимости Республики Польша. Желаю, чтобы ваша независимость была незыблемой и вечной", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что украинский и польский народы объединены общими целями и ценностью свободы.

"Всегда, когда мы были на одной стороне, мы меняли историю к лучшему и вместе побеждали. Вместе мы по меньшей мере вдвое сильнее!", – отметил глава государства.

Он заверил, что украинцы "никогда не потеряют признательность Польше и всегда будут ценить помощь поляков в самое тяжелое время российской агрессии".

"Польский народ помог Украине выстоять. Я благодарен за уважение всех украинцев, которых приютили поляки и открыли для них свои дома.

Крепкое партнерство между нашими народами – навсегда свободными – делает сильнее нас и всю нашу Европу!", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что Украина и Польша объединены волей и "всегда будут вместе". "В ЕС, в НАТО и во все определяющие моменты нашей общей истории", – резюмировал президент.

В последнее время отношения между Украиной и Польшей, накануне польских выборов, остыли из-за зернового кризиса и обвинений в "неблагодарности", а в последние дни добавилась еще и проблема блокирования границы перевозчиками.

О предвыборном обострении ЕП писала в статье: Неблагодарность или принципиальность: какие ошибки совершил Киев в зерновом конфликте с Польшей.

Ожидается, что в ближайшее время в Польше процесс смены власти будет снят с режима "на паузе", об этом читайте в статье: Дональд Туск идет на ротацию.