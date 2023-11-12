Ізраїль підписав контракт на постачання Фінляндії системи ППО "Праща Давида"

Ізраїль підписав угоду про продаж Фінляндії зенітної системи "Праща Давида", призначеної для висотної оборони.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Helsingin Sanomat.

Міністерство оборони Ізраїлю заявило в неділю, що сума контракту становить 317 мільйонів євро.

Сили оборони Фінляндії наразі не мають висотної зенітної ракети, і мета "Пращі Давида" – заповнити цю прогалину. Це придбання вважається однією з найважливіших закупівель озброєнь Фінляндії цього року.

Інспектор протиповітряної оборони, полковник штабу армії Мікко Мянтінен у квітні розповів HS, що обрана система є сучасною, високоефективною, економічно вигідною і відповідає найвищому світовому рівню.

Нова система озброєнь може захищати райони, які потребують довготривалого захисту, що не завжди можливо за допомогою винищувачів. Система також працює проти балістичних ракет на кінцевій стадії їхнього падіння.

В останні роки Збройні сили Фінляндії придбали в Ізраїлі кілька ключових систем озброєнь. Деякі придбання також передбачають можливість додаткових закупівель. До систем озброєння, які були придбані або будуть придбані в Ізраїлі, належать протитанкові, берегові, протиповітряні і протиназемні ракети, а також протиартилерійські радари і безпілотники.

Торгівля зброєю з Ізраїлем викликала політичну опозицію у Фінляндії, і, наприклад, парламентська група Лівого альянсу в жовтні подала письмовий запит з вимогою до Фінляндії припинити оборонну співпрацю з Ізраїлем та імпорт зброї з Ізраїлю.

Влітку Сполучені Штати схвалили дозвіл Ізраїлю на продаж системи протиповітряної оборони "Праща Давида" на прохання Фінляндії, що стане першим випадком передання цього озброєння за кордон.