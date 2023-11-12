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Израиль подписал контракт на поставку Финляндии системы ПВО "Праща Давида"

Воскресенье, 12 ноября 2023, 13:56

Израиль подписал соглашение о продаже Финляндии зенитной системы "Праща Давида", предназначенной для высотной обороны.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Helsingin Sanomat.

Министерство обороны Израиля заявило в воскресенье, что сумма контракта составляет 317 миллионов евро.

Силы обороны Финляндии пока не имеют высотной зенитной ракеты, и цель "Пращи Давида" – заполнить этот пробел. Это приобретение считается одной из важнейших закупок вооружений Финляндии в этом году.

Инспектор противовоздушной обороны, полковник штаба армии Микко Мянтинен в апреле рассказал HS, что выбранная система является современной, высокоэффективной, экономически выгодной и соответствует самому высокому мировому уровню.

Новая система вооружений может защищать районы, требующие долговременной защиты, что не всегда возможно с помощью истребителей. Система также работает против баллистических ракет на конечной стадии их падения.

В последние годы Вооруженные силы Финляндии приобрели в Израиле несколько ключевых систем вооружений. Некоторые приобретения также предусматривают возможность дополнительных закупок. К системам вооружения, которые были приобретены или будут приобретены в Израиле, относятся противотанковые, береговые, противовоздушные и противоназемные ракеты, а также противоартиллерийские радары и беспилотники.

Торговля оружием с Израилем вызвала политическую оппозицию в Финляндии, и, например, парламентская группа Левого альянса в октябре подала письменный запрос с требованием к Финляндии прекратить оборонное сотрудничество с Израилем и импорт оружия из Израиля.

Летом Соединенные Штаты одобрили разрешение Израиля на продажу системы противовоздушной обороны "Праща Давида" по просьбе Финляндии, что станет первым случаем передачи этого вооружения за границу.

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