До 70 тисяч людей вийшли на кліматичний марш в Амстердамі

В Амстердамі десятки тисяч людей беруть участь у великому кліматичному марші.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія NOS.

За даними організаторів Маршу за клімат і справедливість, у ньому беруть участь 70 000 осіб. Це перевершує кліматичну демонстрацію дворічної давнини, коли в ній взяли участь 40 000 демонстрантів.

фото ANP

Демонстранти проходять маршрутом від площі Дам до площі Музеумплейн. Там вони можуть слухати промови, дебати між партійними лідерами і виступи артистів.

Серед демонстрантів – шведська кліматична активістка Грета Тунберг. Вона теж виступить з промовою.

Демонстранти несуть транспаранти, прапори та знаки протесту, вигукують різні гасла.

Марш організували дев'ять організацій, об'єднаних під назвою "Коаліція з кліматичної кризи", серед яких Oxfam Novib, Extinction Rebellion, Greenpeace і профспілка FNV. Мета маршу – дати можливість "новому політичному вітру" подути в Нідерландах.

Вони кажуть, що їхній головний меседж полягає в тому, що настав час для справедливої політики. Організації-учасниці вказують на те, що кризи накопичуються і є взаємопов'язаними: житлова криза, криза бідності, кліматична криза. На їхню думку, в основі цього лежить політичний вибір.

Серед кліматичних тем, які висвітлюються, – поступове припинення субсидій на викопне паливо та обов'язковий кліматичний план для компаній-забруднювачів.

Ранше повідомлялося, що жовтень 2023 року став найтеплішим по всьому світу, побивши рекорд 2019 року.

Вересень цього року також виявився найспекотнішим для Європи та всього світу, побивши рекорд 2020 року.