Литва шукатиме серед іноземців із литовським громадянством прихильників війни РФ і Путіна

Міністерство внутрішніх справ Литви в понеділок звернулося до Департаменту державної безпеки (VSD) з проханням перевірити 800 іноземців, які мають литовське громадянство, надане їм у вигляді винятку.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє LRT.

Це рішення ухвалили після повідомлення ЗМІ про те, що російська балерина Ілзе Лієпа, яка також має литовське громадянство, публічно розхвалила президента РФ Владіміра Путіна і його війну в Україні.

"Оцінивши ситуацію, журналістське розслідування і виявивши невідповідні дії цієї конкретної громадянки, ми сьогодні звернулися до VSD з проханням перевірити цих 800 осіб на предмет загрози національній безпеці і підтримки дій держави-агресорки", – заявив журналістам у понеділок заступник міністра внутрішніх справ Арнольдас Абрамавічюс.

Міністерство внутрішніх справ також доручило Департаменту міграції розпочати процедуру позбавлення Лієпи литовського громадянства.

Департамент, своєю чергою, звернувся до компетентних органів країни з проханням дати оцінку публічним висловлюванням Лієпи про війну в Україні та російського президента.

Відповідно до Закону про громадянство, особа позбавляється набутого в порядку винятку литовського громадянства, якщо її дії загрожують інтересам безпеки Литви або якщо вона публічно висловлює підтримку державі, яка загрожує інтересам безпеки Литви, інших країн-членів ЄС або їхніх союзників.

Лієпа називає війну Росії в Україні "спеціальною військовою операцією" і захоплюється росіянами, які беруть у ній участь.

"Усі мої друзі беруть участь у цій спецоперації, думки і душі кожного з них там. Кожен робить те, що може", – заявляла вона.

Лієпа дякувала Путіну і російській армії "за те, що вони дозволяють нам жити, будувати творчі плани, виступати, зустрічатися з друзями".

Відповідно до цього положення, президент Литви Гітанас Науседа нещодавно позбавив литовського громадянства російську фігуристку Маргариту Дробязко.

Литовська влада стверджувала, що Дробязко підтримувала тісні професійні та особисті зв'язки з Татьяною Навкою, дружиною Дмитрія Пєскова, прессекретаря президента Росії Владіміра Путіна.