Новий глава МЗС Британії у першій заяві згадав про Україну

Новопризначений міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон опублікував заяву, в якій перелічив виклики, перед якими стоїть його країна.

Заяву Кемерон оприлюднив у себе в Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Серед цих викликів глава британського МЗС, зокрема, згадав розв’язану РФ війну проти України.

"Ми стоїмо перед складними міжнародними викликами, серед яких війна в Україні та криза на Близькому Сході. У цей час глибоких глобальних змін для нашої країни як ніколи важливо підтримувати наших союзників, зміцнювати наші партнерські відносини і добиватися, щоб наш голос був почутий", – зазначив він.

Кемерон сподівається, що його політичний досвід допоможе впоратися з цими викликами.

"Робота, спрямована на забезпечення стабільності та безпеки на світовій арені, є надзвичайно важливою і відповідає нашим національним інтересам. Міжнародна безпека є життєво важливою для нашої внутрішньої безпеки", – додав він.

Раніше стало відомо, що колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон був призначений новим міністром закордонних справ королівства.

Попередник Кемерона на посту глави МЗС Джеймс Клеверлі очолить Міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.

Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, 31 серпня з посади міністра оборони Великої Британії пішов Бен Воллес. Замість нього відомство очолив Грант Шаппс.