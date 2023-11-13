Новый глава МИД Британии в первом заявлении на посту упомянул об Украине

Новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон опубликовал заявление, в котором перечислил вызовы, перед которыми стоит его страна.

Заявление Кэмерон обнародовал у себя в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Среди этих вызовов глава британского МИД, в частности, упомянул развязанную РФ войну против Украины.

"Мы стоим перед сложными международными вызовами, среди которых война в Украине и кризис на Ближнем Востоке. В это время глубоких глобальных изменений для нашей страны как никогда важно поддерживать наших союзников, укреплять наши партнерские отношения и добиваться, чтобы наш голос был услышан", – отметил он.

Кэмерон надеется, что его политический опыт поможет справиться с этими вызовами.

"Работа, направленная на обеспечение стабильности и безопасности на мировой арене, является чрезвычайно важной и отвечает нашим национальным интересам. Международная безопасность является жизненно важной для нашей внутренней безопасности", – добавил он.

Ранее стало известно, что бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон был назначен новым министром иностранных дел королевства.

Предшественник Кэмерона на посту главы МИД Джеймс Клеверли возглавит Министерство внутренних дел вместо Суэллы Браверман, отметившейся в последнее время противоречивыми заявлениями.

Кэмерон отсутствовал на политической арене более семи лет после того, как в июле 2016 года после референдума о выходе Великобритании из ЕС покинул пост премьер-министра.

Напомним, 31 августа с должности министра обороны Великобритании ушел Бен Уоллес. Вместо него ведомство возглавил Грант Шаппс.