Прем'єр Португалії вибачився за готівку, вилучену в його офіційній резиденції

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта в суботу вибачився перед народом країни, висловивши сором за корупційне розслідування, розпочате проти нього та кількох членів його адміністрації.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Кошта сказав, що відчув себе зрадженим, коли дізнався, що поліція знайшла десятки тисяч євро в конвертах в офісі його керівника апарату Віктора Ескарії під час поліцейського рейду в офіційній резиденції прем'єр-міністра у вівторок.

"Вилучення конвертів з грошима в офісі людини, яку я обрав, завдає мені болю... ганьбить мене перед португальцями, і я зобов'язаний вибачитися", – сказав Кошта.

Кошта, який подав у відставку у вівторок, але залишиться тимчасовим прем'єр-міністром країни до проведення дострокових виборів у березні 2024 року, заявив, що Португалія продовжує залишатися місцем, де іноземцям безпечно інвестувати.

Влада розслідує можливі акти корупції, зловживання впливом і зловживання службовим становищем у зв'язку з передачею в концесію проєктів з видобутку літію на півночі країни, мега-проєкту "зеленого" водню і дата-центру в Сінеші.

Висловивши повагу до розслідування корупції, що триває, Кошта захистив право свого уряду здійснювати стратегічні інвестиції в проєкти, спрямовані на стимулювання розвитку, і заявив, що його адміністрація завжди діяла "в суворій відповідності до закону", "сприяючи регіональному розвитку, усуваючи бюрократію і підвищуючи прозорість".

"Майбутнім португальським урядам має бути гарантована свобода політичних дій для реалізації законних стратегій", – сказав він.

Президент Португалії Марсело Ребелу де Соуза в четвер оголосив про розпуск парламенту й призначення дострокових виборів після відставки прем'єра Антоніу Кошти на тлі корупційного скандалу.