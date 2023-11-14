Орбан зрадів призначенню Кемерона головою МЗС Британії: "Дружнє і знайоме обличчя"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок вирішив прокоментувати призначення міністром закордонних справ Великої Британії експрем’єра цієї країни Девіда Кемерона.

Свою реакцію Орбан опублікував у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Складні часи вимагають досвідчених лідерів. Радий бачити дружнє та знайоме обличчя на політичній арені. Вітаю з поверненням, Девіде Кемероне!" – написав угорський прем'єр.

Difficult times require experienced leaders. Glad to see a friendly and familiar face in the arena of politics. Welcome back, @David_Cameron ! November 14, 2023

Орбан не уточнив причини своєї радості, але, як відомо, Кемерон під час прем'єрства у Британії мав непрості відносини з Європейським Союзом – зокрема й через свою роль в ініціюванні референдуму про вихід країни з ЄС у 2016 році.

Крім того, у 2014 році Британія та Угорщина були єдиними, хто проголосував проти призначення Жан-Клода Юнкера президентом Європейської комісії.

Нагадаємо, у понеділок Лондон оголосив про зміни у складі уряду. Зокрема, колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон очолив МЗС, а його попередник на цій посаді Джеймс Клеверлі перейшов у Міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба долучився до європейських колег, які привітали колишнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона з призначенням на посаду голови британського МЗС.

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