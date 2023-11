Орбан зрадів призначенню Кемерона головою МЗС Британії: "Дружнє і знайоме обличчя"

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан у вівторок вирішив прокоментувати призначення міністром закордонних справ Великої Британії експрем’єра цієї країни Девіда Кемерона.

Свою реакцію Орбан опублікував у соцмережі Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

"Складні часи вимагають досвідчених лідерів. Радий бачити дружнє та знайоме обличчя на політичній арені. Вітаю з поверненням, Девіде Кемероне!" – написав угорський прем'єр.

Difficult times require experienced leaders. Glad to see a friendly and familiar face in the arena of politics. Welcome back, @David_Cameron !