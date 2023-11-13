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Європейські колеги вітають Кемерона з призначенням головою МЗС Британії

Понеділок, 13 листопада 2023, 16:42

Міністри закордонних справ кількох європейських країн та топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель привітали колишнього прем’єра Великої Британії Девіда Кемерона з призначенням на посаду голови МЗС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Боррель висловив сподівання на подальшу спільну роботу над "зміцненням співпраці між ЄС та Великою Британією у сфері зовнішньої та безпекової політики".

"У час докорінних глобальних змін ми повинні стояти разом, захищаючи спільні цінності та порядок, заснований на правилах", – додав він.

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, вітаючи призначення "шановного" Кемерона, висловила сподівання на співпрацю з ним, "керуючись тісним партнерством між нашими країнами – в межах НАТО, G7 і в контексті відносин між ЄС і Великою Британією, які є важливішими, ніж будь-коли".

Своїми привітаннями поділились і міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та Естонії Маргус Тсахкна.

Як стало відомо раніше в понеділок, колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон був призначений новим міністром закордонних справ королівства.

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Попередник Кемерона на посту глави МЗС Джеймс Клеверлі очолить Міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.

Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, 31 серпня з посади міністра оборони Великої Британії пішов Бен Воллес. Замість нього відомство очолив Грант Шаппс.

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Велика Британія