Європейські колеги вітають Кемерона з призначенням головою МЗС Британії

Міністри закордонних справ кількох європейських країн та топ-дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель привітали колишнього прем’єра Великої Британії Девіда Кемерона з призначенням на посаду голови МЗС.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У своєму Twitter (X) Боррель висловив сподівання на подальшу спільну роботу над "зміцненням співпраці між ЄС та Великою Британією у сфері зовнішньої та безпекової політики".

"У час докорінних глобальних змін ми повинні стояти разом, захищаючи спільні цінності та порядок, заснований на правилах", – додав він.

I congratulate new UK Foreign Secretary @David_Cameron on his appointment.



I look forward to working together to strengthen EU-UK cooperation on foreign & security policy. At a time of profound global change, we need to stand together defending shared values & rules-based order. — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) November 13, 2023

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок, вітаючи призначення "шановного" Кемерона, висловила сподівання на співпрацю з ним, "керуючись тісним партнерством між нашими країнами – в межах НАТО, G7 і в контексті відносин між ЄС і Великою Британією, які є важливішими, ніж будь-коли".

Congratulations on your appointment as Foreign Minister, dear @David_Cameron. I am looking forward to working with you guided by the close partnership between our countries – within NATO, the G7, and in the context of the EU-UK relationship which is more important than ever. — Außenministerin Annalena Baerbock (@ABaerbock) November 13, 2023

Своїми привітаннями поділились і міністри закордонних справ Чехії Ян Ліпавський та Естонії Маргус Тсахкна.

Congratulations to @David_Cameron for the appointment of Secretary of State for Foreign Affairs. Looking forward to further developing Czech 🇨🇿 🤝 UK 🇬🇧 relations and defending the Eastern flank together. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) November 13, 2023

My wholehearted thanks to @JamesCleverly for very good cooperation in @NATO & bilaterally. I wish you all the best as the Home Secretary.



Congratulations to the new Foreign Secretary @David_Cameron. Looking forward to working with you!

🇪🇪🤝🇬🇧 — Margus Tsahkna (@Tsahkna) November 13, 2023

Як стало відомо раніше в понеділок, колишній британський прем'єр-міністр Девід Кемерон був призначений новим міністром закордонних справ королівства.

Попередник Кемерона на посту глави МЗС Джеймс Клеверлі очолить Міністерство внутрішніх справ замість Суелли Браверман, що відзначилась останнім часом суперечливими заявами.

Кемерон був відсутній на політичній арені понад сім років після того, як у липні 2016 року після референдуму про вихід Великої Британії з ЄС залишив посаду прем’єр-міністра.

Нагадаємо, 31 серпня з посади міністра оборони Великої Британії пішов Бен Воллес. Замість нього відомство очолив Грант Шаппс.