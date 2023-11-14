Орбан обрадовался назначению Кэмерона главой МИД Британии: "Дружественное и знакомое лицо"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник решил прокомментировать назначение министром иностранных дел Великобритании экс-премьера этой страны Дэвида Кэмерона.

Свою реакцию Орбан опубликовал в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"В сложные времена нужны опытные лидеры. Рад видеть дружеское и знакомое лицо на политической арене. Поздравляю с возвращением, Дэвид Кэмерон!" – написал венгерский премьер.

Difficult times require experienced leaders. Glad to see a friendly and familiar face in the arena of politics. Welcome back, @David_Cameron ! November 14, 2023

Орбан не уточнил причины своей радости, но, как известно, Кэмерон во время премьерства в Британии имел непростые отношения с Европейским Союзом – в том числе из-за своей роли в инициировании референдума о выходе страны из ЕС в 2016 году.

Кроме того, в 2014 году Великобритания и Венгрия были единственными, кто проголосовал против назначения Жана-Клода Юнкера президентом Европейской комиссии.

Напомним, в понедельник Лондон объявил об изменениях в составе правительства. В частности, бывший британский премьер-министр Дэвид Кэмерон возглавил МИД, а его предшественник на этом посту Джеймс Клеверли перешел в Министерство внутренних дел вместо Суэллы Браверман, которая отметилась в последнее время противоречивыми заявлениями.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба присоединился к европейским коллегам, которые поздравили бывшего премьер-министра Великобритании Дэвида Кэмерона с назначением на должность главы британского МИД.

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