Орбан обрадовался назначению Кэмерона главой МИД Британии: "Дружественное и знакомое лицо"

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во вторник решил прокомментировать назначение министром иностранных дел Великобритании экс-премьера этой страны Дэвида Кэмерона.

Свою реакцию Орбан опубликовал в соцсети Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

"В сложные времена нужны опытные лидеры. Рад видеть дружеское и знакомое лицо на политической арене. Поздравляю с возвращением, Дэвид Кэмерон!" – написал венгерский премьер.

Difficult times require experienced leaders. Glad to see a friendly and familiar face in the arena of politics. Welcome back, @David_Cameron !