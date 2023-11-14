Кабмин зарегистрировал в Раде "антикоррупционные" законопроекты для выполнения рекомендаций ЕС

Кабинет министров Украины на заседании во вторник согласовал и зарегистрировал в Верховной Раде два законопроекта для расширения полномочий Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции и увеличения численного состава Национального антикоррупционного агентства в соответствии с рекомендациями Европейской комиссии.

Это сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук, а также следует из карточек законопроектов на сайте Рады, пишет "Европейская правда".

Один из законопроектов предусматривает расширение полномочий НАПК, которому позволят продолжить проверку активов, которые уже прошли процесс проверки, и проверять имущество, приобретенное до назначения на государственную службу.

Другой законопроект предусматривает увеличение предельной численности штата НАБУ с 700 до 1000 человек, из них 750 – "начальствующего состава". При этом конкурсы на дополнительные должности предлагается проводить поэтапно – с заполнением по 100 должностей в год в течение 2024-2026 годов.

Напомним, 8 ноября Европейская комиссия рекомендовала открыть переговоры о вступлении с Украиной, но выдвинула четыре требования для принятия такого решения.

Среди них – принять правительственный законопроект об увеличении штатной численности НАБУ и исключить из закона о предотвращении коррупции положения, ограничивающие полномочия НАПК по проверке "уже проверенных" активов и имущества, приобретенного декларантами до поступления на государственную службу.

Напомним, в украинском правительстве говорят о высоком уровне готовности Украины к вступлению и обещают завершить переговоры за два года.

На саммите лидеров ЕС в декабре будут рассматривать решение, начинать ли переговоры о вступлении с Украиной. Сейчас на пути "зеленому свету" может стать Венгрия, которая обещает блокировать положительное для Киева решение.

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