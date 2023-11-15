В НАТО затвердили заміну літаків дальнього радіолокаційного стеження

У НАТО затвердили контракт на заміну флоту своїх літаків дальнього радіолокаційного стеження (AWACS), оскільки наявний парк повітряних суден Альянсу наближається до завершення свого терміну експлуатації.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу НАТО.

Виробництво шести нових літаків Boeing E-7A Wedgetail має розпочатись найближчими роками, а перші літаки будуть готові до виконання бойових завдань до 2031 року.

В НАТО назвали цю угоду однією з найбільших військових закупівель в історії Альянсу.

"Об'єднавши ресурси, члени Альянсу можуть спільно купувати і експлуатувати важливі засоби, придбання яких окремими країнами було б надто дорогим. Ці інвестиції в найсучасніші технології демонструють силу трансатлантичної оборонної співпраці в той час, коли ми продовжуємо адаптуватись до більш нестабільного світу", – сказав генсек НАТО Єнс Столтенберг.

E-7 Wedgetail оснащений потужним радаром, він може виявляти ворожі літаки, ракети і кораблі на великих відстанях і може спрямовувати винищувачі НАТО до їхніх цілей.

Нагадаємо, наприкінці вересня в НАТО вирішили тимчасово розмістити в литовському Шяуляї літаки спостереження повітряної системи попередження і управління.

А у жовтні НАТО вирішив посилити патрулювання в Балтійському морі після пошкодження газогону Balticconnector і кабелю зв’язку.