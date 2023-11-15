У Франції вийшов на волю обвинувачений у вбивстві підлітка, яке спричинило масштабні протести

У Франції звільнили з-під варти поліцейського, якого обвинувачують у вбивстві підлітка Наеля, що призвело до масових заворушень в країні влітку цього року.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Le Figaro.

Інформацію про звільнення поліцейського підтвердили в прокуратурі міста Нантер.

38-річний Флоріан М. тепер перебуває під судовим наглядом, йому заборонено з'являтися в Нантері, володіти зброєю, вступати в контакт з позивачем або свідками у справі.

Суддя, який веде справу, вважає, що більше нема потреби утримувати його в одиночній камері.

Він перебував під попереднім ув'язненням з 29 червня, коли йому було висунули звинувачення в "умисному вбивстві".

Нагадаємо, масові заворушення спровокувала смерть 17-річного хлопця-водія, застреленого поліцією під час дорожнього контролю неподалік від Парижа. Заворушення почалися з 27 червня і кожної наступної ночі розширювалися на нові міста.

У найгіршу ніч заворушень постраждали пів тисячі будівель, було спалено 2000 автомобілів, скоєно близько 3800 хуліганських підпалів на вулиці.

Читайте також статтю "ЄвроПравди": Молоді та непотрібні: чому Францію трясе від масштабних протестів та що збирається робити влада