Во Франции вышел на свободу обвиняемый в убийстве подростка, которое вызвало масштабные протесты

Во Франции освободили из-под стражи полицейского, которого обвиняют в убийстве подростка Наэля, что привело к массовым беспорядкам в стране летом этого года.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Le Figaro.

Информацию об освобождении полицейского подтвердили в прокуратуре города Нантер.

38-летний Флориан М. теперь находится под судебным надзором, ему запрещено появляться в Нантере, владеть оружием, вступать в контакт с истцом или свидетелями по делу.

Судья, который ведет дело, считает, что больше нет необходимости содержать его в одиночной камере.

Он находился под предварительным заключением с 29 июня, когда ему было выдвинуто обвинение в "умышленном убийстве".

Напомним, массовые беспорядки спровоцировала смерть 17-летнего парня-водителя, застреленного полицией во время дорожного контроля неподалеку от Парижа. Беспорядки начались с 27 июня и каждой следующей ночью расширялись на новые города.

В худшую ночь беспорядков пострадали полтысячи зданий, было сожжено 2000 автомобилей, совершено около 3800 хулиганских поджогов на улице.

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