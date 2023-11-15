Зеленський поговорив із прем'єркою Італії про нові санкції проти РФ

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністеркою Італії Джорджією Мелоні.

Про це він написав у Twitter (X), повідомляє "Європейська правда".

Під час розмови йшлося про оборонну співпрацю та необхідність прискорення ухвалення 12-го пакета санкцій ЄС щодо Росії.

"Італія демонструє потужне лідерство, і я розраховую на те, що італійське головування в G7 у 2024 році досягне нових важливих результатів", – зазначив Зеленський.

Український президент додав, що під час розмови з Мелоні також домовилися розпочати роботу над двосторонніми гарантіями безпеки в розвиток відповідної Вільнюської декларації G7.

Він подякував главі італійського уряду за підтримку "Формули миру", а також запросив її взяти участь у другому саміті "Зерно з України".

Раніше високий представник ЄС із питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель спрогнозував, що новий, дванадцятий пакет санкцій проти Росії може бути погоджений і представлений уже цього тижня.

За даними Bloomberg, пропозиції 12-го пакета санкцій ЄС передбачають обмеження на торгівлю товарами сукупною вартістю близько 5 мільярдів євро.

У новому пакеті можуть бути присутні понад 100 фізичних та чотири десятки юридичних осіб. Обговорюють також заборону працевлаштування росіян на роботу в так звані "чутливі" сектори й репатріації російських активів у ЄС.

Обговорення нових санкцій зрушило з мертвої точки після того, як міністри закордонних справ країн "Групи семи" на зустрічі в Японії дали зелене світло на запровадження обмежень стосовно діамантів російського походження.