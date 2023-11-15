Зеленский поговорил с премьером Италии о новых санкциях против РФ

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Италии Джорджией Мелони.

Об этом он написал в Twitter (X), сообщает "Европейская правда".

Во время разговора обсуждали оборонное сотрудничество и необходимость ускорения принятия 12-го пакета санкций ЕС в отношении России.

"Италия демонстрирует мощное лидерство, и я рассчитываю на то, что итальянское председательство в G7 в 2024 году достигнет новых важных результатов", – отметил Зеленский.

Украинский президент добавил, что во время разговора с Мелони также договорились начать работу над двусторонними гарантиями безопасности в развитие соответствующей Вильнюсской декларации G7.

Он поблагодарил главу итальянского правительства за поддержку "Формулы мира", а также пригласил ее принять участие во втором саммите "Зерно из Украины".

Ранее высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель спрогнозировал, что новый, двенадцатый пакет санкций против России может быть согласован и представлен уже на этой неделе.

По данным Bloomberg, предложения 12-го пакета санкций ЕС предусматривают ограничения на торговлю товарами совокупной стоимостью около 5 миллиардов евро.

В новом пакете могут присутствовать более 100 физических и четыре десятка юридических лиц. Обсуждают также запрет трудоустройства россиян на работу в так называемые "чувствительные" сектора и репатриации российских активов, находящихся в ЕС.

Обсуждение новых санкций сдвинулось с мертвой точки после того, как министры иностранных дел стран "Группы семи" на встрече в Японии дали зеленый свет на введение ограничений в отношении бриллиантов российского происхождения.