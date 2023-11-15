В Албанії представили проєкт закону про суперечливу угоду з Італією щодо тисяч мігрантів

Уряд Албанії в середу представив законопроєкт про спірну угоду з Італією, яка передбачає розміщення у балканській країні мігрантів, які прибувають до Італії морем.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство АР.

У листопаді прем'єр-міністр Албанії Еді Рама та його італійська колега Джорджія Мелоні оголосили про укладення п'ятирічної угоди, за якою Албанія погодилася приймати до 36 тисяч мігрантів на рік, поки Рим прискорено розглядатиме їхні прохання про надання притулку.

Албанський законопроєкт будуть обговорювати в 140-місному парламенті, де керівна партія соціалістів Рами має 74 місця.

Коли парламент голосуватиме за документ, невідомо.

Албанська опозиція виступає проти плану, в той час як албанці розділені щодо цього питання.

Рама розглядає угоду як жест подяки Італії, яка в 1991 році прийняла тисячі албанців, що рятувалися від злиднів після падіння комуністичного режиму.

Італія взяла на себе зобов'язання оплатити будівництво двох центрів, які зможуть одночасно утримувати до 3 тисяч мігрантів.

Мелоні заявила, що вони почнуть функціонувати наступної весни.

Албанія забезпечить зовнішню безпеку двох центрів, які перебуватимуть під італійською юрисдикцією.

Європейська комісія запросила більше подробиць щодо угоди, яку розкритикували правозахисні організації та інші групи. Ліві опозиційні партії Італії також протестують проти угоди.

Єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що ця угода не порушує законодавство Європейського Союзу.

На тлі міграційної кризи уряд Мелоні вже посилив умови ув'язнення для контрабандистів і постановив збільшити кількість центрів утримання мігрантів по всій Італії.