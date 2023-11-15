В Албании представили проект закона о соглашении с Италией по мигрантам

Правительство Албании в среду представило законопроект о спорном соглашении с Италией, которое предусматривает размещение в балканской стране мигрантов, прибывающих в Италию морем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

В ноябре премьер-министр Албании Эди Рама и его итальянская коллега Джорджия Мелони объявили о заключении пятилетнего соглашения, по которому Албания согласилась принимать до 36 тысяч мигрантов в год, пока Рим будет ускоренно рассматривать их просьбы о предоставлении убежища.

Албанский законопроект будут обсуждать в 140-местном парламенте, где правящая партия социалистов Рамы имеет 74 места.

Когда парламент будет голосовать за документ, неизвестно.

Албанская оппозиция выступает против плана, в то время как албанцы разделены по этому вопросу.

Рама рассматривает соглашение как жест благодарности Италии, которая в 1991 году приняла тысячи албанцев, спасавшихся от нищеты после падения коммунистического режима.

Италия взяла на себя обязательства оплатить строительство двух центров, которые смогут одновременно содержать до 3 тысяч мигрантов.

Мелони заявила, что они начнут функционировать следующей весной.

Албания обеспечит внешнюю безопасность двух центров, которые будут находиться под итальянской юрисдикцией.

Европейская комиссия запросила больше подробностей по соглашению, которое раскритиковали правозащитные организации и другие группы. Левые оппозиционные партии Италии также протестуют против соглашения.

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что это соглашение не нарушает законодательство Европейского Союза.

На фоне миграционного кризиса правительство Мелони уже ужесточило условия заключения для контрабандистов и постановило увеличить количество центров содержания мигрантов по всей Италии.