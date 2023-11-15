Уряд Німеччини підтримує Ізраїль на тлі критики через бойові дії на території лікарні в Газі

Уряд Німеччини зробив свої коментарі на тлі критики на адресу Ізраїлю через бойові дії на території лікарні "Аш-Шифа" в Газі.

Про це на пресконференції в Берліні заявив речник німецького уряду Штеффен Гебештрайт, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Він відзначив, що Ізраїль не здійснював бомбардування лікарні.

Гебештрайт нагадав, що на міжнародному рівні лунали заклики до "менш радикального" підходу.

За його словами, Ізраїль "також, здається, реагує на ці застереження з боку міжнародної спільноти".

Раніше міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде різко розкритикував Ізраїль за бойові дії на території лікарні "Аш-Шифа", заявивши, що "це зайшло занадто далеко".

Нагадаємо, 13 листопада Євросоюз повторно закликав негайно забезпечити паузи в бойових діях між Ізраїлем і ХАМАС у секторі Гази, а також закликав ХАМАС звільнити заручників.