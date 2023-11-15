Правительство Германии поддерживает Израиль на фоне критики из-за боевых действий на территории больницы в Газе

Правительство Германии сделало свои комментарии на фоне критики в адрес Израиля из-за боевых действий на территории больницы "Аш-Шифа" в Газе.

Об этом на пресс-конференции в Берлине заявил представитель немецкого правительства Штеффен Гебештрайт, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Он отметил, что Израиль не осуществлял бомбардировки больницы.

Гебештрайт напомнил, что на международном уровне звучали призывы к "менее радикальному" подходу.

По его словам, Израиль "также, кажется, реагирует на эти предостережения со стороны международного сообщества".

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде резко раскритиковал Израиль за боевые действия на территории больницы "Аш-Шифа", заявив, что "это зашло слишком далеко".

Напомним, 13 ноября Евросоюз повторно призвал немедленно обеспечить паузы в боевых действиях между Израилем и ХАМАС в секторе Газа, а также призвал ХАМАС освободить заложников.