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Чеський "Подарунок для Путіна" збиратиме кошти на Black Hawk для України

Середа, 15 листопада 2023, 19:59

Чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina), яка понад рік активно організовує збори на зброю для України, анонсувала наміри передати Україні гелікоптер Black Hawk.

Про це йдеться на сторінці Dárek pro Putina у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Чеські волонтери оголосили, що увечері в четвер, 16 листопада, відкриють збір на, американський двомоторний багатоцільовий вертоліт UH-60 Black Hawk.

"І ми хотіли б купити його і відправити в Україну для боротьби з росіянами", – додали вони.

UH-60 Black Hawk – американський тактичний багатоцільовий вертоліт, розроблений компанією Sikorsky. Він призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також евакуації поранених.

У Чехії громадська ініціатива запустила збір на боротьбу з російською дезінформацією

Відомо, що в Україні Black Hawk використовує Головне управління розвідки Міноборони, хоча офіційно жодна держава не підтверджувала наміри передати гелікоптер чи його передання українській стороні.

Ініціатива "Подарунок для Путіна" найбільш відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали Томашем на честь першого президента Чехословаччини. 

Крім того, в ініціативи були й інші великі успішні збори, як на 15 мобільних комплексів ППО та чеську реактивну систему залпового вогню RM-70, яку назвали "Пршемисл". 

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