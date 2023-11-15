Чеський "Подарунок для Путіна" збиратиме кошти на Black Hawk для України

Чеська громадська ініціатива "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina), яка понад рік активно організовує збори на зброю для України, анонсувала наміри передати Україні гелікоптер Black Hawk.

Про це йдеться на сторінці Dárek pro Putina у Twitter (X), пише "Європейська правда".

Чеські волонтери оголосили, що увечері в четвер, 16 листопада, відкриють збір на, американський двомоторний багатоцільовий вертоліт UH-60 Black Hawk.

"І ми хотіли б купити його і відправити в Україну для боротьби з росіянами", – додали вони.

Ano, Čestmír je UH-60 Black Hawk, americký dvoumotorový víceúčelový vrtulník. A my bychom ho chtěli koupit a poslat na Ukrajinu aby tam zatápěl russákům. Sbírku na Čestmíra spustíme zítra večer. Na Letné v Praze bude k vidění v pátek odpoledne. Těšíme se na vás...🫡🚁 pic.twitter.com/Jtc927ggJf — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 15, 2023

UH-60 Black Hawk – американський тактичний багатоцільовий вертоліт, розроблений компанією Sikorsky. Він призначений для перевезення особового складу та різноманітних військових вантажів, а також евакуації поранених.

Відомо, що в Україні Black Hawk використовує Головне управління розвідки Міноборони, хоча офіційно жодна держава не підтверджувала наміри передати гелікоптер чи його передання українській стороні.

Ініціатива "Подарунок для Путіна" найбільш відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали Томашем на честь першого президента Чехословаччини.

Крім того, в ініціативи були й інші великі успішні збори, як на 15 мобільних комплексів ППО та чеську реактивну систему залпового вогню RM-70, яку назвали "Пршемисл".