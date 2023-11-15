Чешский "Подарок для Путина" будет собирать средства на Black Hawk для Украины

Чешская общественная инициатива "Подарок для Путина" (Dárek pro Putina), которая более года активно организует сборы на оружие для Украины, анонсировала намерения передать Украине вертолет Black Hawk.

Об этом говорится на странице Dárek pro Putina в Twitter (X), пишет "Европейская правда".

Чешские волонтеры объявили, что вечером в четверг, 16 ноября, откроют сбор на, американский двухмоторный многоцелевой вертолет UH-60 Black Hawk.

"И мы хотели бы купить его и отправить в Украину для борьбы с русскими", – добавили они.

Ano, Čestmír je UH-60 Black Hawk, americký dvoumotorový víceúčelový vrtulník. A my bychom ho chtěli koupit a poslat na Ukrajinu aby tam zatápěl russákům. Sbírku na Čestmíra spustíme zítra večer. Na Letné v Praze bude k vidění v pátek odpoledne. Těšíme se na vás...🫡🚁 pic.twitter.com/Jtc927ggJf — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) November 15, 2023

UH-60 Black Hawk – американский тактический многоцелевой вертолет, разработанный компанией Sikorsky. Он предназначен для перевозки личного состава и различных военных грузов, а также эвакуации раненых.

Известно, что в Украине Black Hawk использует Главное управление разведки Минобороны, хотя официально ни одно государство не подтверждало намерения передать вертолет или его передачу украинской стороне.

Инициатива "Подарок для Путина" наиболее известна сбором на модернизированный T-72 для Украины стоимостью 30 млн крон, который назвали Томашем в честь первого президента Чехословакии.

Кроме того, у инициативы были и другие крупные успешные сборы, как на 15 мобильных комплексов ПВО и чешскую реактивную систему залпового огня RM-70, которую назвали "Пршемысл"