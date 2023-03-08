У Чехії зібрали кошти на 15 мобільних комплексів ППО для України

Чеська ініціатива "Подарунок для Путіна" (Dárek pro Putina) оголосила про фінальний етап збирання 15 мобільних комплексів протиповітряної оборони Victor для України, які в найближчі тижні вирушать в Україну.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Виробництво 15 зенітних установок-близнюків Victor, на які ви перерахували 90 мільйонів крон, добігає кінця! Машини та кулемети готові. Починається збірка. До кінця місяця вони прибудуть в Україну", – оголосила ініціатива у Twitter.

Výroba patnácti protiletadlových dvojčat Viktor na které jste poslali 90 milionů jde do finále! 👍 Autíčka a kulomety jsou ready. Kompletace začíná. Na Ukrajinu pojednou už koncem měsíce. Na raketomet RM-70 můžete přispět zde https://t.co/P6bgFIpPr7 pic.twitter.com/9Ksl7roLsr — Dárek pro Putina (@DarPutinovi) March 8, 2023

Мобільний комплекс Victor – це модернізований варіант чеської зенітної установки з парою кулеметів KPVT, які використовують боєприпаси калібру 14,5x114 мм для знищення повітряних або, за необхідності, наземних цілей.

Зенітний комплекс має міцну конструкцію та високу точність стрільби, ефективна дальність якої становить понад два кілометри. Victor оснащений денним та нічним зенітним прицілом, а також прицілом для стрільби прямою наводкою по наземних цілях.

Носієм комлексу є модифікований позашляховик Toyota з посиленою підвіскою та спеціальним адаптером на корпусі, що дозволяє вести вогонь безпосередньо з автомобіля. Завдяки чотирилітровому двигуну та повноприводному механізму Victor дозволяє швидко пересуватися навіть у складних умовах місцевості.

Фото: "Подарунок для Путіна"

Раніше ініціатива, заснована чеським бізнесменом Далібором Дедеком, зібрала кошти на модернізований танк T-72, різні типів безпілотників. Також "Подарунок для Путіна" фінансує навчання для українських солдатів та уроки жестової мови для українців з вадами слуху в Чехії.

Нині "Подарунок для Путіна" веде збір на купівлю для України реактивної системи залпового вогню RM-70.