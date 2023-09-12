У Чехії громадська ініціатива запустила збір на боротьбу з російською дезінформацією

У Чехії громадська ініціатива, яка вже більше року активно проводить збори на зброю для України, анонсувала новий збір – на боротьбу з російською дезінформацією.

Про це повідомляє IDNES, пише "Європейська правда".

Активісти ініціативи Dárek pro Putina – "Подарунок для Путіна" – запускають новий збір на проєкт, що допоможе боротися з російською дезінформацією. На їхню думку, дезінформаційні кампанії на користь РФ набирають обертів і мають успіх, тоді як держава фактично нічого не протиставляє їм.

Вони акцентують, що не пропонують щось забороняти, але збираються у своїй інформаційній кампанії вказувати на приклади, методи поширення дезінформації і тих, хто ці наративи просуває, протиставляти їй реальні факти.

Мета – щонайменш мільйон чеських крон. Станом на ранок вівторка на рахунку було вже 380 тисяч крон.

На початкову суму активісти планують розповісти про базові принципи створення кампаній дезінформації і навести найкращі 5 прикладів того, що поширилося у Чехії – про Україну і не тільки. Якщо збір досягне понад 1,2 млн крон, планують запускати тематичний подкаст, у тому числі про приклади з минулого. За наявності ще більшого бюджету будуть відкриватися додаткові напрямки.

Ініціатива "Подарунок для Путіна" найбільш відома збором на модернізований T-72 для України вартістю 30 млн крон, який назвали Томашем на честь першого президента Чехословаччини.

Крім того, в ініціативи були й інші великі успішні збори, як на 15 мобільних комплексів ППО та чеську реактивну систему залпового вогню RM-70, яку назвали "Пршемисл".