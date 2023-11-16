Кемерон в Одесі похвалив успіхи ЗСУ на Чорному морі
Четвер, 16 листопада 2023, 14:14
Новопризначений міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон після неоголошеного візиту до Києва приїхав до Одеси.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".
Кулеба розмістив у своєму Instagram-акаунті відео з британським колегою, зняте в Одесі.
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"Я дуже радий бути тут в Одесі, на Чорному морі. Те, чого досягли Військово-морські сили України, є дуже важливим: вони відтіснили росіян та відкрили нові морські шляхи. Я пишаюся тим, що Велика Британія відіграє важливу роль, і ми будемо й надалі її відігравати. Попереду багато всього", – заявив Кемерон на відео.
Кулеба подякував за його слова про те, що Велика Британія вражена успіхами України в Чорному морі та збільшуватиме підтримку України.
"Далі буде більше хороших новин у британсько-українських відносинах на шляху до нашої перемоги", – зазначив Кулеба.
Експрем’єр Британії Девід Кемерон свій перший робочий візит за кордон на новій посаді здійснив в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.
На зустрічі Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України.
Кемерон під час візиту до Києва заявив, що РФ дарма сподівається перечекати війну.