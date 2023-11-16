Кемерон в Одесі похвалив успіхи ЗСУ на Чорному морі

Новопризначений міністр закордонних справ Британії Девід Кемерон після неоголошеного візиту до Києва приїхав до Одеси.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба, пише "Європейська правда".

Кулеба розмістив у своєму Instagram-акаунті відео з британським колегою, зняте в Одесі.

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"Я дуже радий бути тут в Одесі, на Чорному морі. Те, чого досягли Військово-морські сили України, є дуже важливим: вони відтіснили росіян та відкрили нові морські шляхи. Я пишаюся тим, що Велика Британія відіграє важливу роль, і ми будемо й надалі її відігравати. Попереду багато всього", – заявив Кемерон на відео.

Кулеба подякував за його слова про те, що Велика Британія вражена успіхами України в Чорному морі та збільшуватиме підтримку України.

"Далі буде більше хороших новин у британсько-українських відносинах на шляху до нашої перемоги", – зазначив Кулеба.

Експрем’єр Британії Девід Кемерон свій перший робочий візит за кордон на новій посаді здійснив в Україну та зустрівся з президентом Володимиром Зеленським.

На зустрічі Кемерон запевнив, що Британія працюватиме над тим, аби зберегти увагу до України.

Кемерон під час візиту до Києва заявив, що РФ дарма сподівається перечекати війну.