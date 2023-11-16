Кэмерон в Одессе похвалил успехи ВСУ на Черном море

Новоназначенный министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон после необъявленного визита в Киев приехал в Одессу.

Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, пишет "Европейская правда".

Кулеба разместил в своем Instagram-аккаунте видео с британским коллегой, снятое в Одессе.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Dmytro Kuleba (@dmytro_kuleba)

"Я очень рад быть здесь в Одессе, на Черном море. То, чего достигли Военно-морские силы Украины, очень важно: они оттеснили россиян и открыли новые морские пути. Я горжусь тем, что Великобритания играет важную роль, и мы будем и в дальнейшем ее играть. Впереди много всего", – заявил Кэмерон на видео.

Кулеба поблагодарил за его слова о том, что Великобритания поражена успехами Украины в Черном море и будет увеличивать поддержку Украины.

"Дальше будет больше хороших новостей в британско-украинских отношениях на пути к нашей победе", – отметил Кулеба.

Экс-премьер Великобритании Дэвид Кэмерон свой первый рабочий визит за границу на новой должности совершил в Украину и встретился с президентом Владимиром Зеленским.

На встрече Кэмерон заверил, что Великобритания будет работать над тем, чтобы сохранить внимание к Украине.

Кэмерон во время визита в Киев заявил, что РФ напрасно надеется переждать войну.