Новий глава МЗС Британії Кемерон приїхав з першим закордонним візитом до Києва

Новий глава Міністерства закордонних справ Девід Кемерон перший робочий візит за кордон на своїй посаді здійснив в Україну.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своїх соцмережах, пише "Європейська правда".

"Перший робочий візит на новій посаді Девід Камерон, державний секретар у закордонних справах, справах Співдружності націй та розвитку Великої Британії, здійснив в Україну", – написав глава держави у своєму Telegram-каналі.

Зеленський повідомив, що обговорив із новим очільником британської дипломатії зброю для фронту, посилення ППО, "захист наших людей і критичної інфраструктури".

Hosted @David_Cameron on his first visit to Ukraine as Foreign Secretary of the UK.



We had a good meeting focused on weapons for the frontline, strengthening air defense, and protecting our people and critical infrastructure.



I am grateful to the UK for its support!



🇺🇦🇬🇧 pic.twitter.com/zElLHsSaQT