Навіщо Орбану псевдореферендум щодо вступу України в Євросоюз

Прем’єру Угорщини Віктору Орбану, від якого українці, здавалося б, вже давно чекають чого завгодно – знову вдалося здивувати неочікуваним кроком. Угорський уряд організовує чергову так звану "національну консультацію" – опитування, яке Орбан згодом знову представлятиме на європейській арені як аналог референдуму (хоча це – неправда).

Є всі підстави прогнозувати з певністю: уряд Орбана прозвітує, що нібито майже 100% угорців виступили проти вступу України.

Бо питання псевдореферендуму сформульовані свідомо маніпулятивно.

Про те, наскільки Орбан дослухається до цих "настанов", чого чекати зараз і чому критично важливо, що насправді це не є референдумом.

Відповіді на ці запитання читайте у статті редактора "Європейської правди" Сергія Сидоренка, який написав її за результатами розмови з українським угорцем Тібором Томпою, – "97% скажуть ні членству України в ЄС": чому ми програємо угорський "референдум" та що це змінить. Коротке відео з поясненнями Тібора Томпи можете подивитися на нашому Youtube-каналі.

Про ідею уряду Орбана провести черговий псевдореферендум – так звану "національну консультацію" – угорські посадовці говорили як мінімум від жовтня. Але про те, що цього року цей "фірмовий інструмент" Орбана буде спрямований проти України, стало відомо лише у неділю, коли "консультацію" офіційно анонсував держсекретар угорського МЗС Тамаш Менцер.

Отже, ближчим часом угорським виборцям запропонують визначитися щодо того, що вони думають про Україну в Євросоюзі. Як пояснили в МЗС, угорські громадяни мають дати дороговказ щодо ідеї розпочати процес вступу України у ЄС, а уряд, мовляв, зобов’язується врахувати їхню думку.

Точне формулювання питання уряд має оприлюднити днями, але виходячи з попередніх заяв угорських посадовців, воно звучатиме приблизно так:

"Чи погоджуєтеся ви на те, щоб Україна, в якій іде війна, стала повноцінним членом Європейського Союзу і принесла війну вам на поріг?".

І два варіанти відповіді: "так" або "ні".

Нескладно здогадатися, що для пересічного угорського виборця це буде сприйматися як голосування щодо війни у них у країні, і в такому разі, звісно ж, відповідь може бути лише негативною.

Щоб додатково "зацементувати" ставлення до України, уряд планує прямо у бюлетені розповісти виборцям традиційний міф угорської пропаганди про те, що, мовляв, українці утискають угорців Закарпаття та позбавили угорську громаду її прав. Наразі невідомо, чи буде це оформлене як окреме "риторичне" запитання в опитувальнику Орбана, чи ці тези вплетуть у формулювання запитання щодо членства.

Також в угорській партії влади обговорюють можливість окремо спитати громадян про збереження блокади українського зерна, повідомляє видання Telex. Формулювання запитання на цю тему нескладно уявити.

І, насамкінець, угорців планують окремо спитати про зміну податків та банківських ставок, розповіла речниця уряду Олександро Сенткіраї. Ви, ймовірно, вже здогадалися – ця тема в розумінні угорської влади також пов’язана з Україною. В уряді стверджують, що Брюссель нібито хоче змусити Будапешт підвищити податки і ставки за кредитами для угорців через війну в Україні. І громадянам пропонують відповісти, чи вони з цим згодні.

У формулярі, який надсилатимуть виборцям, будуть також інші питання.

Але для нас важливо те, що це опитування є виразно антиукраїнським і ставить за мету посилити в угорському суспільстві ворожість до України.

Абсолютна більшість угорців розуміє, що це псевдореферендум, та викидає бюлетені у сміття.

Наразі значна кількість охочих віддати голос – це пенсіонери, для яких є додатковий стимул голосувати.

Утім, навіть наявних цифр Орбану достатньо, щоби поїхати у Брюссель і збрехати там про народну підтримку, а угорським посадовцям – оперувати цими цифрами у розмовах із західними ЗМІ або політиками. А тим більше – використовувати їх у внутрішньоугорській машині пропаганди.

Але який реальний вплив на Брюссель це матиме?

На щастя – мінімальний.

Інша річ, що згенероване та закріплене Орбаном та його "референдумом" вороже ставлення угорців до України залишиться в частині угорського суспільства.

Докладніше – у матеріалі Сергія Сидоренка "97% скажуть ні членству України в ЄС": чому ми програємо угорський "референдум" та що це змінить.