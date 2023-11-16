Зачем Орбану псевдореферендум по вступлению Украины в Евросоюз

Премьеру Венгрии Виктору Орбану, от которого украинцы, казалось бы, уже давно ждут чего угодно – снова удалось удивить неожиданным шагом. Венгерское правительство организовывает очередную так называемую "национальную консультацию" – опрос, который Орбан впоследствии снова будет представлять на европейской арене как аналог референдума (хотя это – неправда).

Есть все основания прогнозировать с уверенностью: правительство Орбана отчитается, что якобы почти 100% венгров выступили против вступления Украины.

Потому что вопросы псевдореферендума сформулированы сознательно манипулятивно.

О том, насколько Орбан прислушивается к этим "установкам", чего ждать сейчас и почему критически важно, что на самом деле это не является референдумом.

Ответы на эти вопросы читайте в статье редактора "Европейской правды" Сергея Сидоренко, который написал ее по результатам разговора с украинским венгром Тибором Томпой, – "97% скажут нет членству Украины в ЕС": почему мы проигрываем венгерский "референдум" и что это изменит. Короткое видео с объяснениями Тибора Томпы можете посмотреть на нашем Youtube-канале.

Об идее правительства Орбана провести очередной псевдореферендум – так называемую "национальную консультацию" – венгерские чиновники говорили как минимум с октября. Но о том, что в этом году этот "фирменный инструмент" Орбана будет направлен против Украины, стало известно только в воскресенье, когда "консультацию" официально анонсировал госсекретарь венгерского МИД Тамаш Менцер.

Итак, в ближайшее время венгерским избирателям предложат определиться относительно того, что они думают об Украине в Евросоюзе. Как пояснили в МИД, венгерские граждане должны дать указание относительно идеи начать процесс вступления Украины в ЕС, а правительство, мол, обязуется учесть их мнение.

Точную формулировку вопроса правительство должно обнародовать на днях, но исходя из предыдущих заявлений венгерских чиновников, оно будет звучать примерно так:

"Согласны ли вы на то, чтобы Украина, в которой идет война, стала полноценным членом Европейского Союза и принесла войну вам на порог?".

И два варианта ответа: "да" или "нет".

Несложно догадаться, что для рядового венгерского избирателя это будет восприниматься как голосование по поводу войны у них в стране, и в таком случае, конечно же, ответ может быть только отрицательным.

Чтобы дополнительно "зацементировать" отношение к Украине, правительство планирует прямо в бюллетене рассказать избирателям традиционный миф венгерской пропаганды о том, что, мол, украинцы притесняют венгров Закарпатья и лишили венгерскую общину ее прав. Пока неизвестно, будет ли это оформлено как отдельный "риторический" вопрос в опроснике Орбана, или эти тезисы вплетут в формулировку вопроса о членстве.

Также в венгерской партии власти обсуждают возможность отдельно спросить граждан о сохранении блокады украинского зерна, сообщает издание Telex. Формулировку вопроса на эту тему несложно представить.

И, наконец, венгров планируют отдельно спросить об изменении налогов и банковских ставок, рассказала пресс-секретарь правительства Александро Сенткираи. Вы, вероятно, уже догадались – эта тема в понимании венгерских властей также связана с Украиной. В правительстве утверждают, что Брюссель якобы хочет заставить Будапешт повысить налоги и ставки по кредитам для венгров из-за войны в Украине. И гражданам предлагают ответить, согласны ли они с этим.

В формуляре, который будут присылать избирателям, будут и другие вопросы.

Но для нас важно то, что этот опрос является определенно антиукраинским и ставит целью усилить в венгерском обществе враждебность к Украине.

Абсолютное большинство венгров понимает, что это псевдореферендум, и выбрасывает бюллетени в мусор.

Сейчас значительное количество желающих отдать голос – это пенсионеры, для которых есть дополнительный стимул голосовать.

Впрочем, даже имеющихся цифр Орбану достаточно, чтобы поехать в Брюссель и соврать там о народной поддержке, а венгерским чиновникам – оперировать этими цифрами в разговорах с западными СМИ или политиками. А тем более – использовать их во внутривенгерской машине пропаганды.

Но какое реальное влияние на Брюссель это будет иметь?

К счастью – минимальное.

Другое дело, что сгенерированное и закрепленное Орбаном и его "референдумом" враждебное отношение венгров к Украине останется в части венгерского общества.

Подробнее – в материале Сергея Сидоренко "97% скажут нет членству Украины в ЕС": почему мы проигрываем венгерский "референдум" и что это изменит.