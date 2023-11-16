Литва расширила возможность сохранения двойного гражданства для детей эмигрантов

Сейм Литвы одобрил поправки к Закону о гражданстве, которые расширяют возможности получения литовского гражданства детьми, родившимися у литовских родителей за рубежом.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает LRT.

Новые поправки позволяют детям литовских родителей подать заявление о получении литовского гражданства до достижения 18 лет, если они приобрели гражданство другого государства по рождению в период с 11 марта 1990 года по 22 июля 2008 года.

Также могут обращаться за получением литовского гражданства и взрослые в случае получения права на гражданство в соответствии с этим исключением.

Подавать заявления на получение гражданства за рубежом можно будет в дипломатических представительствах и консульских учреждениях Литвы.

Ранее МВД Литвы обратилось в Департамент государственной безопасности (VSD) с просьбой проверить 800 иностранцев, которые имеют литовское гражданство, предоставленное им в виде исключения.

Это решение приняли после сообщения СМИ о том, что российская балерина Илзе Лиепа, которая также имеет литовское гражданство, публично расхвалила президента РФ Владимира Путина и его войну в Украине.

Перед этим президент Литвы Гитанас Науседа недавно лишил литовского гражданства российскую фигуристку Маргариту Дробязко.

Литовские власти утверждали, что Дробязко поддерживала тесные профессиональные и личные связи с Татьяной Навкой, женой Дмитрия Пескова, пресс-секретаря президента России Владимира Путина.