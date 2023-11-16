Посол ЄС в Україні каже про оптимізм після зустрічі з новою владою Словаччини

Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова у Братиславі зустрілась із представниками нового словацького уряду Роберта Фіцо, який відмовляється надавати військову допомогу Києву, та представниками парламенту.

Про це, як пише "Європейська правда", Матернова повідомила у Facebook.

Дипломатка зазначила, що провела зустрічі з президенткою Зузаною Чапутовою, віцепрем’єром Петром Кмецом, міністром оборони Робертом Каліняком і держсекретарем МЗС Мареком Ештоком.

Вона також поговорила з представниками парламенту Словаччини: віцеспікером і лідером опозиційної "Прогресивної Словаччини" Міхалом Шимечкою та головою комітету в закордонних справах Томашем Валашеком.

Роберт Каліняк і Катаріна Матернова

"Я залишаю Словаччину з хорошим настроєм… Всі запевнили мене, що Словаччина і надалі підтримуватиме Україну, як політично, так і фінансово. Словаччина буде підтримувати ініціативи Європейського Союзу, зокрема відкриття переговорів про вступ до ЄС з Україною", – запевнила Матернова.

Підкреслимо, що Катаріна Матернова є словачкою за походженням.

Нагадаємо, після призначення на посаду прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо підтвердив, що не буде підтримувати військову допомогу Україні.

8 листопада стало відомо, що уряд Словаччини не затвердив чотирнадцятий пакет військової допомоги Україні на суму 40,3 мільйона євро, запропонований його попередниками.

Детально на цю тему читайте у статті: Недружня Словаччина: якими будуть відносини України з урядом Роберта Фіцо