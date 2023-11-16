Посол ЕС в Украине говорит об оптимизме после встречи с новой властью Словакии

Посол Европейского Союза в Украине Катарина Матернова в Братиславе встретилась с представителями нового словацкого правительства Роберта Фицо, которое отказывается оказывать военную помощь Киеву, и представителями парламента.

Об этом, как пишет "Европейская правда", Матернова сообщила в Facebook.

Дипломат отметила, что провела встречи с президентом Зузаной Чапутовой, вице-премьером Петром Кмецом, министром обороны Робертом Калиняком и госсекретарем МИД Мареком Эштоком.

Она также поговорила с представителями парламента Словакии: вице-спикером и лидером оппозиционной "Прогрессивной Словакии" Михалом Шимечкой и председателем комитета по иностранным делам Томашем Валашеком.

Роберт Калиняк и Катарина Матернова

"Я покидаю Словакию с хорошим настроением... Все заверили меня, что Словакия и в дальнейшем будет поддерживать Украину, как политически, так и финансово. Словакия будет поддерживать инициативы Европейского Союза, в частности открытие переговоров о вступлении в ЕС с Украиной", – заверила Матернова.

Подчеркнем, что Катарина Матернова является словачкой по происхождению.

Напомним, после назначения на должность премьер-министр Словакии Роберт Фицо подтвердил, что не будет поддерживать военную помощь Украине.

8 ноября стало известно, что правительство Словакии не утвердило четырнадцатый пакет военной помощи Украине на сумму 40,3 миллиона евро, предложенный его предшественниками.

Подробно на эту тему читайте в статье: Недружественная Словакия: какими будут отношения Украины с правительством Роберта Фицо.